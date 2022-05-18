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الأربعاء، 18-05-2022 01:20 م

ليفربول يؤجل حسم الدوري الإنجليزي للجولة الأخيرة

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
حقق ليفربول فوزا مثيرا على مضيفه ساوثهامتون بهدفين لهدف، في المباراة الختامية للجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز، علما أن المواجهة شهدت غياب المصري محمد صلاح والهولندي فان دايك بسبب الإصابة .


 

وتقدم أصحاب الأرض عن طريق لاعب الوسط ناتان ريدموند بالدقيقة 13، قبل أن يتعادل ليفربول عن طريق الياباني تاكومي مينامينو بالدقيقة 27، وليأتي هدف الفوز الثمين عن طريق المدافع الكاميروني جويل ماتيب بالدقيقة 67.



وبهذا الفوز حافظ ليفربول على حظوظه بالتتويج باللقب، حيث رفع رصيده 89 نقطة مقلصا الفارق مع مانشستر سيتي المتصدر لنقطة وحيدة بانتظار الجولة الأخيرة من البطولة .

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المصدر : ملاعب 

 




 

 


 

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