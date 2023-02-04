ليفربول يبحث استعادة الثقة أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

الوكيل الإخباري - يحل فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح ضيفا على منافسه وولفرهامبتون في تمام الساسة مساء اليوم السبت، على ملعب مولينيو ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



ويتواجد ليفربول في المركز السابع بجدول ترتيب المسابقة برصيد 29 نقطة، فيما يأتي فريق وولفرهامبتون بالمركز السابع عشر برصيد 17 نقطة.



ويبحث ليفربول عن تحقيق الانتصار في مباراته القادمة وحصد الثلاث نقاط من أجل التقدم لمراكز الصدارة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بالموسم الجاري.



وسقط فريق ليفربول أمام برايتون بنتيجة 2-1، في منافسات الدور الرابع من كأس الإتحاد الإنجليزي، ليودع الريدز منافسات البطولة.



وخاض الريدز تحت قيادة مدربه يورجن كلوب، 6 مباريات فى مختلف البطولات على مدار الشهر الجارى، حقق خلالها انتصارا وحيدا على وولفرهامبتون، فيما تلقى 3 هزائم وحقق تعادلين.





كما تم إقصاء الريدز من منافسات بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية هذا الموسم 2022-2023، بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي 2-3 في دور الـ 16.



ويعاني ليفربول من سلسلة نتائج سلبية متتالية ببطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وهو ما أدي إلي تراجعه في جدول الترتيب إلي المركز التاسع برصيد 29 نقطة.



ولا يعرف ليفربول طعم الانتصارات خلال آخر 3 جولات ببطولة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2022-2023، حيث خسر أمام برينتفورد وبرايتون فى الجولتين الـ 19 و الـ 20، فيما تعادل سلبيًا ضد تشيلسي بالجولة الـ 21.



من المتوقع أن يبدأ الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول المباراة بالتشكيل الآتي-



حراسة المرمى: اليسون بيكر



خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - جو جوميز- إبراهيما كوناتي- أندرو روبيرتسون



خط الوسط: تياجو ألكانتارا - فابينيو - جوردان هندرسون



خط الهجوم: محمد صلاح - كودي جاكبو - هارفي إليوت

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