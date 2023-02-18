ليفربول يبحث عن استعادة مكانته أمام نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

الوكيل الإخباري - يحل فريق ليفربول الإنجليزي الذي يلعب بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، ضيفا على منافسه نيوكاسل يونايتد في تمام الثامنة والنصف مساء اليوم السبت،على ملعب سانت جيمس بارك ضمن مباريات الجولة الـ 24 لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.





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ويحتل نيوكاسل يونايتد في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة، جمعها من الفوز في 10 مباريات والتعادل في 11 وخسارة لقاء 1 وتسجيل 35 هدفاً وتلقي 13.



بينما يتواجد ليفربول فى المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة جمعها من الفوز في 9 مباريات والتعادل في 5 وخسارة 7 لقاءات وتسجيل 36 هدفاً وتلقي 28.



ويسعى فريق ليفربول بقيادة محمد صلاح لتحقيق الفوز في المباراة ، وحصد الثلاث نقاط من أجل تحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.



على الجانب الآخر، يتطلع نيوكاسل يونايتد لمواصلة نتائجه الجيدة هذا الموسم من أجل مواصلة المنافسة على مراكز الصدارة في البريميرليج.



ونجح محمد صلاح في تسجيل هدفاً في مباراة ايفرتون الماضية في ديربي الميرسيسايد رفع بها رصيده في الدوري الإنجليزي الى 8 أهداف مقتحماً جدول ترتيب هدافي البريميرليج الموسم الحالي.



ويتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل انطلاق دور الـ16، بعدما سجل 7 أهداف خلال مشوار الريدز في دور المجموعات، متساوياً مع النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الذي استطاع ان يلحق بالقمة في المباراة الأخيرة للفريق أمام يوفنتوس في دور المجموعات.



وتواجد الدولي المصري في التشكيل المثالي لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا في عام 2022 وسط عمالقة اللعبة ليصبح الفرعون على مسافة قريبة من التتويج بلقب هدافي البطولة خلال النسخة الحالية.

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