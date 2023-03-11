ليفربول يبحث عن مواصلة الانتفاضة المحلية أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

الوكيل الإخباري - يحل فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، ضيفًا على بورنموث في الثالثة والنصف ظهر اليوم، السبت، على ملعب "فيتاليتي"، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2022-2023.



ويحتل فريق ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، فيما يأتي بورنموث في مؤخرة الجدول برصيد 21 نقطة.



ويمر فريق ليفربول بفترة مستقرة على مستوى النتائج في بطولة الدوري الإنجليزي، خلال آخر 5 جولات، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل سلبيًا فى لقاء وحيد.



وحقق فريق ليفربول انتصارًا ساحقًا على مانشستر يونايتد بنتيجة 7-0 في الجولة الـ 26 من مسابقة البريميرليج، على ملعب "آنفيلد"، في ليلة تاريخية لنجمنا المصري محمد صلاح.



وكان محمد صلاح صاحب الدور الأكبر في السباعية التي مزق بها ليفربول شباك مان يونايتد، حيث سجل هدفين وصنع مثلهما، وحقق إنجازًا تاريخيًا وهو تحطيم رقم أسطورة الريدز روبي فاولر والإنفراد بلقب الهداف التاريخي للنادي في بطولة الدوري الإنجليزي.



ويسعي محمد صلاح إلي زيارة شباك بورنموث الليلة، من أجل تعزيز صدارته لقائمة الهدافين التاريخيين لليفربول في الدوري الإنجليزي.



كما يأمل الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، في تحقيق الفوز لاقتحام المربع الذهبي للدوري الإنجليزي، وهو الهدف الأسمي للريدز هذا الموسم بالمسابقة من أجل حجز مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، بعد فقدان فرصة المنافسة على اللقب في ظل الإبتعاد عن المتصدر أرسنال برصيد 21 نقطة.



ويستعد ليفربول لخوض معركة تاريخية من أجل إثبات الذات أمام ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، أمًلا في العودة أمام الملكي الذي إنتصر في الإياب بنتيجة 2-5 على ملعب "آنفيلد".

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