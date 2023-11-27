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الإثنين، 27-11-2023 02:23 م

ليفربول يتجه للتخلي عن صخرته الشابة

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الوكيل الإخباري - يبدو ليفربول في طريقه للاستغناء عن أحد مواهبة، بحسب ما أكدته تقارير صحفية، الأحد.

وذكرت صحيفة "ذا صن"، أن مدافع ليفربول الشاب جاريل كوانساه قد ينتقل إلى بريستون على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وظهر كوانساه البالغ من العمر 20 عاما، لأول مرة أمام نيوكاسل في أغسطس/آب الماضي، ولعب 9 مباريات حتى الآن.

وأضافت أن قرار ليفربول بالسماح لكوانساه بالرحيل في يناير/كانون الثاني المقبل، يأتي لإكسابه المزيد من الخبرة.

وراقب رايان لوي مدرب بريستون في دوري التشامبيونشيب، قلب الدفاع الشاب، وهو على علاقة جيدة مع مسؤولي ليفربول بعد التعاقد مع كالفين رامزي على سبيل الإعارة في الصيف.

وتدرج كوانساه في صفوف ليفربول بعد انضمامه إلى النادي وهو في الخامسة من عمره، وقضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع بريستول روفرز في دوري الدرجة الأولى.

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