ليفربول يتخطى بيرنلي ويعتلي صدارة الدوري الإنجليزي

الوكيل الإخباري - اعتلى ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مؤقتا بفوزه على مضيفه بيرنلي بهدفين دون رد الثلاثاء ضمن مباريات الجولة 19 من المسابقة.



وسجل ثنائية ليفربول، الأوروغوياني داروين نونيز في الدقيقة السادسة، والبديل البرتغالي ديوغو جوتا في الدقيقة 90.



وهذا هو أول انتصار لليفربول في الدوري بعد تعادلين تواليا مع مانشستر يونايتد (0-0) وأرسنال (1-1) ليرفع رصيده إلى 42 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن أرسنال مع مباراة أقل للأخير.



في المقابل، تجمد رصيد بيرنلي عند 11 نقطة في المركز الـ19 قبل الأخير.

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