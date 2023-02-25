ليفربول يحاول التخلص من صدمة الريال أمام كريستال بالاس.. الليلة

الوكيل الإخباري - يحل فريق ليفربول الذي يلعب بين صفوفه النجم المصر ي محمد صلاح، ضيفا ثقيلا على منافسه كريستال بالاس في تمام الحادي عشر إلا ربع مساء اليوم السبت، على ملعب "سيلهرست بارك" ضمن مباريات الجولة الـ 25 لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.



يدخل ليفربول اللقاء محتلا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد كريستال بالاس في المركز الـ 12 برصيد 26 نقطة فة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.



ليفربول هرب من سلسلة النتائج السلبية بعد الفوز في "ديربي الميرسيسايد" على إيفرتون بثنائية نظيفة في الجولة قبل الماضية ثم انتصر على نيوكاسل يونايتد، تعرض لسقطة هائلة في دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد بنتيجة 5 / 2 في المواجهة المثيرة التي أقيمت على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.



ويحاول لاعبو ليفربول التخلص من صدمة الهزيمة أمام ريال مدريد، من خلال التركيز على تحسين الأحوال على أمل الحصول على مركز أفضل في ترتيب الدوري الإنجليزي.



في المقابل يسعى كريستال بالاس إلى التسلح عاملى الأرض والجمهور لخطف النقاط الثلاث خاصة أنه لم يحقق أي انتصار منذ الفوز على بورنموث، ويحاول الابتعاد عن منطقة الهبوط في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.



كما يشهد اليوم السبت العديد من المواجهات ضمن منافسات الجولة الـ 25 بالدوري الإنجليزي ايضا، إذ يواجه أرسنال المتصدر برصيد 54 نقطة، فريق ليستر سيتي الرابع عشر بـ 24 نقطة، فيما يلتقي مانشستر سيتي الثاني بـ 52 نقطة مع بورنموث المهدد بالهبوط بـ 21 نقطة، ويلتقي وست هام مع نوتينجهام فورست، وليدز مع ساوثهامبتون، وإيفرتون مع أستون فيلا، ونيوكاسل مع برايتون.

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