ليفربول يحتفل بتألق محمد صلاح بتصفيات أمم أفريقيا

الوكيل الإخباري - احتفل نادي ليفربول الإنجليزي، بتألق النجم المصري محمد صلاح مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.



وسجل محمد صلاح هدفا وصنع أخر ليقود منتخب مصر للفوز على نظيره مالاوى، بأربعة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين، ضمن منافسات الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 في كوت ديفوار.



وكتب الحساب الرسمي لنادي ليفربول على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بهدف وتمريرة حاسمة، الملك المصري يُساهم في فوز منتخب بلاده بنتيجة 4-0 على منتخب مالاوي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية"، مضيفا "أحسنت كالعادة يا صلاح".



وساهم محمد صلاح في تصدر المنتخب المصري جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط وبفارق الأهداف عن منتخب غينيا الوصيف بنفس الرصيد من النقاط، ليصبح الفراعنة على بعد نقطة واحدة من التأهل رسميا لنهائيات أمم أفريقيا المقبلة.

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