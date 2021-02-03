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الأربعاء، 03-02-2021 03:08 م

ليفربول يحتفي بمحمد صلاح بطريقة خاصة

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الوكيل الإخباري _ نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول في موقع "تويتر"، فيديو مدته قرابة 3 دقائق، احتفاء بالمصري محمد صلاح، الذي تألق بشكل لافت في مباراة وست هام، لحساب الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي.

وأظهر الفيديو بعض اللمحات الفنية التي قدمها صلاح في لقاء وست هام، ولقطة الهدفين الجميلين اللذين سجلهما الفرعون المصري، بالإضافة إلى بعض الفرص التي أهدرها.


وعلق حساب ليفربول على الفيديو بعبارة: "3 دقائق و25 ثانية من التألق النقي لصلاح أمام وست هام".

تجدر الإشارة إلى أن المواجهة انتهت بفوز رفاق صلاح بثلاثة أهدف مقابل هدف واحد.

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المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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