ليفربول يحدد موعد حسم صفقة أمرابط

الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأربعاء، عن موعد حسم ليفربول صفقة المغربي سفيان أمرابط، نجم وسط فيورنتينا.



وجذب أمرابط أنظار ليفربول، بعد الأداء الرائع الذي قدمه خلال مونديال 2022 بقطر، ومساهمته في الإنجاز التاريخي للمغرب بالوصول للدور نصف النهائي.



وبحسب شبكة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، فإن عقود ثلاثي وسط ليفربول، نابي كيتا وأليكس أوكسليد شامبرلين وجيمس ميلنر، تنتهي بانقضاء الموسم الجاري، وبالتالي سيدخل ليفربول الميركاتو الصيفي المقبل، بحثا عن لاعبي وسط جدد.



وأضاف التقرير، أن ليفربول الذي يتصدر سباق التعاقد مع أمرابط، سينتظر حتى نهاية الموسم الجاري، من أجل ضم النجم المغربي.



وأشار إلى أنه على الرغم من رغبة أمرابط في اللعب لفريق كبير حاليا، لكنه يشعر بالسعادة مع الفيولا، ولا يمانع الاستمرار حتى نهاية الموسم.



وارتفعت القيمة السوقية لأمرابط بعد مونديال قطر، لنحو 25 مليون جنيه إسترليني.

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