ليفربول يحسم صفقة أليستر الأسبوع المقبل

الوكيل الاخباري - أكدت صحيفة فوتبول إنسايدر أن ليفربول قطع شوطاً كبيراً في المفاوضات بأن التعاقد مع الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر في الصيف المقبل قادماً من برايتون.





ذكرت الصحيفة أن "الريدز" يرغب في حسم الصفقة قبل فتح نافذة الانتقالات الصيفية، مشيرة إلى أن إدارة النادي قد تحسم التعاقد في الأسبوع المقبل.



وأضافت أن اللاعب الفائز بلقب كأس العالم 2022 مع "التانغو" حريص على الانتقال إلى أنفيلد.

اضافة اعلان



وأشارت إلى أن المدرب الألماني يورغن كلوب يرى أن اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً من العناصر الأساسية في إعادة بناء ليفربول في الموسم المقبل.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

