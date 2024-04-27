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السبت، 27-04-2024 10:49 ص

ليفربول يحسم ملف خليفة كلوب

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الوكيل الإخباري - اقترب ليفربول من حسم خليفة مدربه يورغن كلوب الذي أعلن رحيله مع نهاية الموسم الحالي.

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وكانت تقارير صحفية، ربطت ليفربول بالعديد من المدربين، أحدثهم آرني سلوت، مدرب فينورد الهولندي.

وبحسب صحيفة "ذا أتلتيك"، فإن ليفربول اتفق مع فينورد على المبلغ الذي سيدفعه النادي الإنجليزي، نظير كسر عقد سلوت.

وأكدت أن سلوت، أصبح الآن حرا في الانتقال إلى ليفربول فور انتهاء موسم الدوري الهولندي الحالي.

من جانبها، كشفت شبكة "سكاي سبورتس" عن اتفاق ليفربول على دفع 7.7 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب 1.7 مليون كحوافز إضافية.

أما الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فقد أكد أن سلوت سيصبح المدرب الهولندي الأغلى في التاريخ بعد اتفاق ليفربول على دفع مبلغ يتراوح بين 13 و15 مليون يورو.

كان فينورد، رفض عرض الريدز الأول هذا الأسبوع، والذي تبلغ قيمته 9 ملايين يورو، قبل أن يتوصل الطرفان لاتفاق في الساعات الأخيرة.

واعترف سلوت برغبته في تولي تدريب ليفربول، معربا عن أمله في توصل الناديين لاتفاق في نهاية المفاوضات.

يذكر أن المدرب الهولندي، قاد فينورد للتتويج بلقب الدوري المحلي الموسم الماضي، وهو الأول للفريق منذ 20 عاما.

 

 

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