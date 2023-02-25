ليفربول يخطط للإطاحة بهذا الثلاثي

الوكيل الإخباري - يخطط مسؤولو ليفربول الإنجليزي للإطاحة بـ 3 لاعبين من داخل صفوف الريدز خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.



وذكرت صحيفة "ليفربول إيكو"، المقربة من النادي، أن إدارة ليفربول تدرس الاستغناء عن 3 لاعبين من خط وسط الريدز، لضم عدد من اللاعبين الجديد، في إطار خطة الهيكلة الداخلية بعد الموسم الكارثي الذي يعيشه الريدز حاليًا.



وأضافت أن ليفربول يخطط للاستغناء عن الثلاثي أليكس أوكسليد تشامبرلين وجيمس ميلنر ونابي كيتا، عندما تنتهي عقودهم مع النادي في يوليو المقبل.



وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي الريدز يُقيمون أيضًا حالة الثلاثي جوردان هندرسون وتياجو ألكانتارا في ظل تقدم عمرهم والعجز عن تقدم المردود الجيد بما يتناسب مع المنافسة الكبيرة للفريق في كافة المسابقات، هذا بالإضافة إلى البرازيلي فابينيو الذي إنخفض مستواه بشكل ملحوظ.



وأضافت أن إدارة ليفربول تستهدف الثلاثي جود بيلينجهام نجم وسط بوروسيا دورتموند، وماوسون ماونت لاعب تشيلسي، وماتيوس نونيز نجم وولفرهامبتون.



ويقدم فريق ليفربول موسما كارثيا محليًا وأوروبيًا، حيث ودع مسابقتي كأس الاتحاد وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وتراجع للمركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة.



كما خسر فريق ليفربول أمام ريال مدريد بنتيجة 2-5 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "أنفيلد".

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