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الأحد، 10-01-2021 01:19 م

ليفربول يخطو الخطوة الاولى للاستغناء عن محمد صلاح

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الوكيل الإخباري _ كشفت صحيفة إنجليزية، امس السبت، عن مفاجأة بشأن تجديد عقد الدولي المصري محمد صلاح مع ليفربول.

وقال الصحفي فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا في تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلي ستار"، إن "صلاح خارج أولويات ليفربول حاليا بشأن مناقشة تجديد عقده".

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وأضاف "يعتقد مسئولو ليفربول أن هناك لاعبين لديهم أولوية عن صلاح في مناقشة العقود الجديدة".


وتابع: "أجرى رامي عباس وكيل صلاح، محادثات مع ليفربول في وقت سابق بشأن تمديد العقد، لكن المفاوضات متوقفة حاليًا".

وأوضح "ليفربول يمنح الأولوية لفابينيو وفيرجيل فان دايك، بالإضافة إلى فاينالدوم، لا سيما أن الأخير ينتهي عقده في الصيف المقبل".

وأتم قائلا "فاينالدوم يحترم ليفربول، لقد تلقى عرضا جديدا من ليفربول، لكنه لم يتناسب مع توقعات اللاعب، لذا طلب بعض الوقت للتحدث مع عائلته، ومنح النادي وعدا بعدم التحدث مع أندية أخرى".

وكانت تقارير صحفية، زعمت أن صلاح سيضغط على الريدز في الصيف المقبل، للانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة.

يذكر أن عقد صلاح وفابينيو وفان دايك ينتهي مع فريق ليفربول في صيف 2023.

 

المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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