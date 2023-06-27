ليفربول يدخل بقوة سباق ضم مبابي بعرض هو الأضخم في تاريخ كرة القدم

الوكيل الإخباري - فيما كان ريال مدريد الفريق الوحيد الذي أبدى رغبته بشكل علني لضم كيليان مبابي، دخل ليفربول بشكل مفاجئ سباق التعاقد مع الدولي الفرنسي الذي ما زال الغموض يكتنف مستقبله مع سان جيرمان.



وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها، إن إدارة ليفربول مستعدة لدفع أكثر من 300 مليون دولار لضم المهاجم الفرنسي صاحب الـ24 عاما، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، علما بأن زميله الحالي في باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار يحتفظ بلقب "أغلى لاعب في التاريخ"، منذ انضمامه للفريق الباريسي قادما برشلونة في 2017 مقابل 222 مليون يورو.



ونقلت "ماركا"، عن ماركو كيرديمير، وهو وكيل لاعبين معتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قوله إن المسؤولين القطريين في سان جرمان غاضبون من قرار مبابي بعدم رغبته في تجديد عقده بعد عام 2024.



وأوضح: "الملاك القطريون لباريس سان جيرمان غاضبون للغاية. كانوا يريدون وكانوا واثقين من أنه (مبابي) سيجدد عقده".



وأضاف كيرديمير: "خلال الأسبوع المقبل، ستكون هناك أخبار من إنجلترا وألمانيا".



وأكمل: "ليفربول يتنافس مع ريال مدريد ويريد دفع ثروة لمبابي، تلك الثروة ستبلغ قيمتها حوالي 300 مليون دولار".



وكان مبابي قريبا من الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2022 مجانا عن باريس سان جيرمان صوب ريال مدريد، لكنه فاجأ الجميع في آخر لحظة، بتجديد عقده لموسمين إضافيين حتى العام 2024 مع خيار التمديد لموسم ثالث.



ولكن مبابي أكد قبل أيام في رسالة للنادي الباريسي أنه لن يفعل خيار التمديد لتظهر التكهنات بشأن مستقبله.

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