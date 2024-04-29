ليفربول يدرس قراره الأول مع خليفة كلوب

الوكيل الإخباري - تدرس إدارة ليفربول، قرارًا مهمًا في الميركاتو الصيفي المقبل، مع آرني سلوت المدرب المحتمل للريدز في الموسم المقبل.



وكان يورجن كلوب مدرب ليفربول، قد أكد رحيله عن الريدز بنهاية الموسم الجاري، وبدأ النادي، مفاوضات جادة مع فينورد للتوقيع مع سلوت.



وكتب فابريزيو رومانو خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة تويتر "بدأ ليفربول، النظر إلى لاعبي قلب الدفاع الذين قد يضمهم خلال فترة الانتقالات الصيفية".



وأضاف "ترى إدارة ليفربول، أن دعم الدفاع من الأولويات التي يجب تغطيتها في الصيف المقبل".



واختتم "تجري محادثات داخلية حول الخيارات المتاحة، والقائمة التي سيتم مناقشتها مع آرني سلوت في الأسابيع المقبلة".



وسبق أن ذكرت عدة تقارير، أن ليفربول اتفق مع فينورد على دفع 7.7 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب 1.7 مليون كحوافز إضافية نظير كسر عقد سلوت.

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