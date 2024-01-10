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الأربعاء، 10-01-2024 04:14 م

ليفربول يرسل لاعبه للدرجة الأولى

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الوكيل الإخباري - قرر نادي ليفربول إرسال لاعبه للإعارة من جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك بعد أيام معدودة على عودته لملعب أنفيلد.

وأعلن النادي في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، إعارة لاعبه فابيو كارفاليو إلى هال سيتي، الناشط في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب".

وسيقضي صاحب ال21 عاما الموسم الحالي معارا إلى النمور، بعدما تواجد ضمن صفوف لايبزيج في النصف الأول منه.

واتفق لايبزيج مع الريدز على إعادة اللاعب البرتغالي الشاب بسبب قلة مشاركاته وعدم الاعتماد عليه في التشكيلة الأساسية بانتظام.

وكان كارفاليو قد انضم إلى ليفربول في صيف 2022، قادما من فولهام الإنجليزي، ليسجل ظهوره في 21 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف.

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