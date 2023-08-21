ليفربول يستأنف على عقوبة نجمه

الوكيل الإخباري - قرر ليفربول الاستئناف على عقوبة أحد اللاعبين البارزين في صفوفه.



وشهدت الدقيقة 57 من مواجهة بورنموث السبت الماضي، على ملعب أنفيلد، تعرض ماك أليستر للطرد المباشر، بعد تدخله القوي على كريستي، لاعب المنافس، ضمن الجولة الثانية من البريميرليج.



ويعد هذا اللقاء هو الثاني لماك أليستر بقميص ليفربول، والأول على ملعب أنفيلد.



ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تقدم ليفربول باستئناف على البطاقة الحمراء التي حصل عليها ماك أليستر أمام بورنموث.



ويرى ليفربول أن البطاقة الحمراء المباشرة التي حصل عليها اللاعب الأرجنتيني جاءت بسبب تدخل قوي، لكنه ليس متهورا.



ومن المتوقع أن يغيب ماك أليستر صاحب ال24 عاما عن 3 مباريات إذا تم تأكيد قرار الطرد.



وفقا لإرشادات الاتحاد الإنجليزي، يمكن الاستئناف على جميع البطاقات الحمراء المباشرة باستثناء تلك التي تتعلق باستخدام كلمات أو إشارات مسيئة.



وانضم ماك أليستر لصفوف ليفربول، خلال الصيف الجاري، قادما من برايتون، بعد صراع مع مانشستر يونايتد.

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