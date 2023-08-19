ليفربول يستضيف بورنموث اليوم بذكريات (9-0)

الوكيل الإخباري - يحتضن ملعب "آنفيلد" اليوم السبت في الساعة (14:00) بتوقيت غرينتش اللقاء المنتظر بين ليفربول وضيفه بورنموث، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول مقطع فيديو للفوز الساحق، الذي حققه "الريدز" على بورنموث بتسعة أهداف من دون رد، في المباراة التي جمعتهما يوم 27 أغسطس 2022، على ملعب "أنفيلد" أيضا.



والملفت أن النجم المصري محمد صلاح لم يسجل أي هدف من الأهداف التسعة في تلك المواجهة، ووقع على أهداف "الريدز" كل من، الكولومبي لويس دياز (هدفين)، والإنجليزي هيرفي إليوت، والإنجليزي ترينت ألكسندر-أرنولد، والبرازيلي فيرمينو (هدفين)، والهولندي فيرجيل فان دايك، والويلزي كريس ميفام (خطأ في مرماه)، والبرتغالي كارفاليو.



وسيبدأ الألماني يورغن كلوب (56 عاما) المدير الفني لليفربول، مواجهة اليوم أمام ضيفه بورنموث، بالتشكيلة الأساسية التالية:

1- أليسون بيكر

66- ترينت ألكسندر-أرنولد

5- إبراهيما كوناتي

4- فيرجيل فان دايك

26- أندرو روبرتسون

10- أليكسيس ماك أليستير

دومينيك سوبوسلاي

18- كودي جاكبو

23- لويس دياز

11- محمد صلاح

20- ديوغو جوتا.\



بينما اختار الإسباني أندوني إيراولا (41 عاما)، المدير الفني لنادي بورنموث، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الريدز":



واستهل ليفربول مشواره في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ" 2023-2024، بالتعادل أمام مضيفه تشيلسي (1-1) على ملعب "ستامفورد بريدج" بالعاصمة لندن.

اضافة اعلان

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة