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السبت، 06-02-2021 02:21 م

ليفربول يستعيد 3 من أسلحته القاتلة

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الوكيل الإخباري _ استعاد الفريق الأول لكرة القدم في نادي ليفربول، الجمعة، خدمات ثلاثة من أبرز نجومه، قبل ملاقاة مانشستر سيتي، بعد غد الأحد، في مباراة تقام بينهما على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي.

حامل لقب الدوري الإنجليزي يعاني في موسمه الجاري تحت قيادة المدير الفني يورجن كلوب، حيث يبتعد بشدة عن صدارة جدول الترتيب، التي يستحوذ عليها السيتي مع مدربه الإسباني بيب جوارديولا.

وفي الحصة التدريبية التي خاضها الريدز، الجمعة، استعاد كلوب ثلاثة من نجومه، بعد تعافيهم من الإصابة.

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وشهدت التدريبات الجماعية مشاركة البرازيلي أليسون بيكر، بعد غيابه عن مواجهة برايتون الماضية بسبب المرض، فيما ظهر ساديو ماني، بعد شفائه من إصابة عضلية طفيفة، تسببت في غيابه عن آخر مباراتين.


وعاد البرازيلي فابينيو للظهور في التدريبات، بعد غيابه عن آخر 3 مباريات خاضها ليفربول.

ليفربول لديه 40 نقطة في المركز الرابع في جدول الترتيب، بينما يمتلك مانشستر سيتي المتصدر 47 نقطة، مع مباراة مؤجلة.

 

 

المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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