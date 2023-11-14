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الثلاثاء، 14-11-2023 04:10 م

ليفربول يستنجد بسواريز لإنقاذ نونيز

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الوكيل الإخباري - أكد النجم الأوروجوياني المخضرم لويس سواريز، أن ليفربول تواصل معه وسأله عما إذا كان يمكنه التحدث إلى مواطنه داروين نونيز في خضم مشاكله خلال الموسم الأول.

ووصل نونيز إلى ليفربول مقابل 85 مليون إسترليني من بنفيكا، لكن بدايته كانت صعبة أمام الشباك.

وصرح سواريز، بأن مسؤولين من داخل النادي، طلبوا منه التحدث إلى مواطنه لتقديم المشورة له.

وقال سواريز عبر شبكة "إي إس بي إن": "لديه قدرات فنية كبيرة وقوة بدنية. لست متفاجئا بمستواه، حتى عندما كان يمر بوقت سيئ في ليفربول العام الماضي طلبوا مني التحدث معه، وقد حذرته وأخبرته ما هي كرة القدم الإنجليزية".

وأضاف هداف ليفربول السابق: "لقد فتح قلبه وأخبرني بما حدث له في تلك اللحظة. أيضا بخصوص القميص رقم 9 في المنتخب، أخبرته أنه عندما أغادر أريده أن يحتفظ به".

وختم: "سعيد من أجله، نحن مختلفان ومن أجيال مختلفة، لكني سعيد باللحظة التي يعيشها مع النادي والمنتخب".

وثبت نونيز قدميه في ليفربول الموسم الماضي، حيث أنهى الموسم برصيد 15 هدفا و4 تمريرات حاسمة في 42 مباراة.

وهذا العام، سجل 7 أهداف و6 تمريرات حاسمة في 17 مباراة فقط، في بداية أفضل بكثير من الموسم الماضي.

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