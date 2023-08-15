ليفربول يستهدف ثنائي الريال.. ورد ملكي صادم

الوكيل الإخباري - يواجه فريق ليفربول موقفا صعبا في سوق الانتقالات الصيفية، بسبب خسارته لأكثر من صفقة مميزة.



وحاول ليفربول التعاقد مع مويسيس كايسيدو، لكنه انضم رسميا إلى تشيلسي، كما تعطلت مفاوضات التوقيع مع روميو لافيا من ساوثهامبتون، بسبب رغبة اللاعب أيضا في الانتقال إلى البلوز.



ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يبحث ليفربول عن حل جديد في الميركاتو، بسبب حاجة الفريق الماسة لضم لاعب في خط الوسط.



وأشارت إلى أن ليفربول وجه اهتمامه صوب ثنائي ريال مدريد أوريلين تشواميني وفيدي فالفيردي، عقب فشله في التوقيع مع كايسيدو ولافيا.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ليفربول حصل على رد صادم من الميرنجي، الذي لا يفكر في بيع اللاعبين هذا الصيف.

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