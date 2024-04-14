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الأحد، 14-04-2024 02:30 م

ليفربول يسعى لمداواة جراحه الأوروبية أمام كريستال بالاس

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الوكيل الإخباري - يخوض فريق ليفربول، الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، مواجهة قوية، عندما يستضيف كريستال بالاس عصر اليوم، الأحد، على ملعب آنفيلد، ضمن مواجهات الجولة الـ33 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري 2023-2024.

ليفربول ضد كريستال بالاس
ويحتضن ملعب آنفيلد، معقل الريدز، مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في الرابعة عصر اليوم الأحد بتوقيت الاردن، في أول ظهور لصلاح ورفاقه بعد خسارة صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول مع مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي.

ترتيب الدوري الإنجليزي
ويمتلك فريق ليفربول رصيد 71 نقطة قبل الجولة الـ33 من عمر الدوري الإنجليزي، جمعها من الفوز في 21 مباراة والتعادل في 8 وخسارة لقاءين وتسجيل 72 هدفًا وتلقي 30.

بينما يتواجد ضيفه كريستال بالاس في المركز 14 في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 30 نقطة جمعها من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 9 مواجهات وخسارة 15 لقاء وسجل 30 هدفا وتلقي 36 هدفا.

ويسعى ليفربول إلى الفوز وحصد النقاط الثلاث في صراع صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز الشرس مع أرسنال ومانشستر سيتي، حيث يطمح الريدز في مواصلة الانتصارات للاقتراب من حصد لقب البريميرليج.

ويأمل ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب العودة إلى طريق الانتصارات في الدوري الإنجليزي، بعدما فرط في فوز كان في متناوله أمام مانشستر يونايتد، بل إنه كاد أن يخسر اللقاء، لولا تسجيل نجمه الدولي المصري محمد صلاح هدفا من ركلة جزاء قبل نهاية الوقت الأصلي بست دقائق.

ويبحث ليفربول أيضا عن مداواة جراحه الأوروبية، بعدما تلقى خسارة قاسية بثلاثية نظيفة أمام ضيفه أتالانتا الإيطالي في ذهاب دور الثمانية لبطولة الدوري الأوروبي، ليصبح على مشارف الخروج من المسابقة، حيث يتعين عليه الفوز بفارق 4 أهداف على منافسه في لقاء الإياب الذي يقام بإيطاليا الخميس المقبل.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي
ويملك محمد صلاح لاعب ليفربول 17 هدفا في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، التي تشهد منافسة بين النجم المصري  والمتصدر النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، وأولى واتكينز نجم أستون فيلا صاحب المركز الثاني في القائمة.

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي ليفربول في الدوري الإنجليزي والمسابقات الأخرى، كما أنه يحمل الرقم الأكبر بين أصحاب الأسيست في الفريق خلال الفترة الحالية.

وأصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، يحرز في أربع مباريات متتالية أمام مانشستر يونايتد على أرضية ملعب أولد ترافورد، كما أصبح أكثر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، تسجيلًا للأهداف على ملعب أولد ترافورد.

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