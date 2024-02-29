ليفربول يعلن تأجيل مباراة إيفرتون في الدوري

الوكيل الإخباري - أعلن نادي ليفربول تأجيل مواجهة إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، ضمن لقاءات الجولة 29 من مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم "البريميرليج" التي كانت مقرر لعبها يوم 17 مارس القادم، وذلك بعد تأهل الريدز لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.



وقال حساب ليفربول الرسمي عبر منصة X: "بعد التأهل لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، تم تأجيل مواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 17 مارس وسيُحدد موعدها الجديد لاحقًا".

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