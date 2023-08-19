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السبت، 19-08-2023 12:26 م

ليفربول يعلن عن ثالث صفقاته لهذا الصيف

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الوكيل الإخباري - أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، رسميا، عن توصله لاتفاق مع نظيره الألماني شتوتغارت، من أجل ضم الياباني واتارو إيندو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لما أكده بيان الريدز، فقد وقع لاعب خط الوسط الياباني إيندو البالغ 30 عاما على عقود انتقاله إلى ملعب أنفيلد، بعد اجتيازه الفحوصات الطبية التي خضع لها مع الريدز، علما أنه كان لديه عقد مع شتوتغارت حتى يونيو 2024.

وسيشغل إيندو المركز رقم 6 في وسط تشكيلة "الريدز" في الموسم الحالي 2023-2024، بديلا عن البرازيلي فابينيو الذي رحل إلى اتحاد جدة السعودي خلال ميركاتو الصيف الحالي.

وبحسب تقارير صحفية إنجليزية، فقد وقع واتارو إيندو مع الريدز عقدا يمتد لـ 4 مواسم، على أن يرتبط بملعب أنفيلد حتى عام 2027.

وبلغت قيمة انتقال إيندو إلى الفريق الإنجليزي، قرابة الـ 19 مليون يورو، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" العالمية في تقاريرها خلال الساعات الأخيرة.

وانتقل الياباني إيندو إلى صفوف شتوتغارت عام2020، وشارك معه في 133 مباراة وسجل 15 هدفا وصنع 12 آخرين لزملائه.

ويعتبر إيندو قائد منتخب اليابان، حيث أصبح لاعبا دوليا في 2015، ولعب مع الساموراي 50 مباراة سجل خلالهم هدفين.

وتعتبر صفقة الياباني واتارو إيندو ثالث صفقات ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية إذ لم ينجح ليفربول خلال موسم الانتقالات الجاري، سوى في حسم صفقتين فقط، حيث كانت البداية مع الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر القادم من برايتون.

ومن ثم، حصل ليفربول على توقيع الهنغاري دومينيك سوبوسلاي من صفوف لايبزيغ الألماني، لتدعيم خط وسط الفريق الأحمر.

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