ليفربول يعلن عن مدة غياب نجمه

الوكيل الإخباري - كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة عن صدمة جديدة لنادي ليفربول الإنجليزي، بعد الكشف عن مدة غياب جوردان هندرسون، لاعب وسط الريدز بعد خضوعه لعملية جراحية.

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ويذكر أن نادي ليفربول أعلن صباح اليوم، خضوع اللاعب هندرسون لعملية جراحية في الفخذ، بعد تعرضه للإصابة أمام إيفرتون مساء الأحد الماضي.





وأكدت شبكة "empireofthekop" البريطانية، أنه من المقرر سيغيب هندرسون عن مباريات ليفربول، لفترة تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع عودة هندرسون للملاعب مرة أخرى، في بداية أو منتصف أبريل القادم.



وسيغيب هندرسون عن الريدز في ستة مباريات في الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال، وهما شيفيلد يونايتد، تشيلسي، فولهام، وولفرهامبتون، آرسنال، لايبزيج.



