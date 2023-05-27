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السبت، 27-05-2023 12:17 م

ليفربول يفاجئ محمد صلاح بعد تغريدته الحزينة

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الوكيل الإخباري -  يخطط نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، لتمديد عقد نجمه المصري محمد صلاح، لمدة عامين آخرين، ليستمر مع "الريدز" حتى عام 2027.

وينتهي عقد محمد صلاح، البالغ من العمر 30 عاما، مع ليفربول في صيف عام2025.

وذكر الصحفي الموثوق فيه أكرم كونور، إن نادي ليفربول يرغب في بقاء هدافه محمد صلاح في "الأنفيلد" لأطول فترة ممكنة، حيث يجهز عقدا جديدا لنجمه لمدة عامين حتى عام 2027.

وتابع: “الفرعون المصري يلقى اهتماما كبيرا من عدة أندية أوروبية، وسعودية ترغب في ضمه، وتترقب موقفه مع ليفربول".

وعبر محمد صلاح عن احباطه الشديد لفشل فريقه في احتلال أحد المراكز الأربعة بـ"البريمير ليغ" المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، من خلال "تغريدة" مؤثرة نشرها يوم أمس الخميس، عبر حسابه على موقع "تويتر"، جاء فيها: "أنا محطم تماما. لا يوجد أي عذر على الإطلاق لهذا. كان لدينا كل ما نحتاجه للوصول إلى دوري أبطال أوروبا العام المقبل وفشلنا.

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نحن ليفربول والتأهل للمنافسة هو الحد الأدنى. أنا آسف ولكن من السابق لأوانه نشر شيء إيجابي أو يدعو للتفاؤل. نحن نخذل أنفسنا وخذلناكم".

وعقب "تغريدة" النجم المصري، ظهرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعوه للرحيل إلى ناد كبير يشارك في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بالرغم من أن عقده ينتهي في صيف 2025.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 66 نقطة، وسيكتفي بالمشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ" في الموسم المقبل.

 

 

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