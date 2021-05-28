ليفربول يفعل البند الجزائي في عقد مدافع لايبزيغ

الوكيل الاخباري - أقدم نادي ليفربول الإنجليزي على تفعيل البند الجزائي في عقد مدافع نادي لايبزيغ الألماني ابراهيما كوناتي، والبالغة قيمته 36 مليون جنيه استرليني.



وارتبط اسم المدافع الفرنسي الشاب بالإنتقال إلى الريدز خلال الفترة الماضية، واليوم يبدو أنه أقرب من أي وقت مضى لإرتداء القميص الأحمر.



وتعمل إدارة النادي الإنجليزي على إضفاء الطابع الرسمي على الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة، ليكون كوناتي الإسم الأول الذي يدعم كتيبة المدرب يورغن كلوب قبل الموسم الجديد.



يذكر أن صاحب الـ 22 عاماً لعب 21 مباراة مع فريقه في الموسم الماضي، وساهم بإحتلال لايبزيغ للمركز الثاني في الترتيب العام في المانيا.

اضافة اعلان

ملاعب