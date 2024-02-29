ليفربول يقدم عرضاً رسمياً لخليفة كلوب

الوكيل الإخباري - أفاد مصدر صحفي، بأن نادي ليفربول قدم طلبا رسميا لوكيل الإسباني تشابي ألونسو، مدرب نادي باير ليفركوزن من أجل بدء المفاوضات معه لتدريب "الريدز" في الموسم المقبل



وتبحث إدارة نادي ليفربول عن مدرب، بعد أن قرر الألماني يورغن كلوب، المدير الفني الحالي للفريق الإنجليزي، الرحيل عن "الريدز" بعد نهاية الموسم الحالي.



وكتب كريستيان فالك، رئيس قسم كرة القدم في صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، عبر حسابه على موقع "إكس": "قدم ليفربول الآن طلبا إلى إينياكي إيبانيز وكيل تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن".



وأضاف: "كما تم إبلاغ مسؤولي ليفركوزن بشكل مباشر أن ليفربول يريد التوقيع مع ألونسو".



وتابع: "النادي الألماني لا يزال واثقا من أن ألونسو سيرفض عرض ليفربول، لا سيما أن لديه عقد مع ليفركوزن حتى عام 2026".



ويذكر أن تشابي ألونسو لعب مع فريق ليفربول في الفترة من 2004 إلى 2009، وفاز معه بدوري أبطال أوروبا عام 2005.



كما فاز أيضا بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد بالإضافة لبطولة كأس العالم للأندية في 2010، وبطولتي أمم أوروبا 2008 و2012 مع المنتخب الإسباني.



ويمتد عقد ألونسو مع ليفركوزن حتى 2026، ولكنه يعد أحد ابرز المرشحين لتدريب ليفربول منذ إعلان كلوب رحيله عن تدريب الفريق الشهر الماضي، بعدما قضى تقريبا تسع سنوات.



ويتصدر باير ليفركوزن ترتيب بطولة الدوري الألماني برصيد 61 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن بايرن ميونخ، صاحب المركز الثاني.

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