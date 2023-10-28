ليفربول يكتسح تولوز.. وصلاح يحطم رقما قياسيا جديدا

الوكيل الإخباري - واصل ليفربول انتصاراته في مسابقة الدوري الأوروبي، حيث تخطى ضيفه تولوز 5-1 الخميس ضمن منافسات المجموعة الخامسة، وترك النجم المصري محمد صلاح بصمته الخاصة في اللقاء.



وسجل أهداف الريدز ديوجو جوتا في الدقيقة 9، وواتارو إندو (31)، وداروين نونيز (34)، ورايان جرافنبيرتش (65)، ومحمد صلاح (90+3)، فيما سجل تيس دالينجا هدف تولوز (16).



ورفع ليفربول رصيده في المجموعة إلى 9 نقاط في الصدارة، فيما بقي تولوز ثانيا برصيد 4 نقاط.



وشارك نجم الريدز صلاح بديلا في ربع الساعة الأخير من اللقاء، بدلا من الهولندي رايان جرافنبرتش، ليسجل الهدف الخامس في الوقت بدل الضائع.



وذكرت شبكة "أوبتا": "وصل صلاح إلى هدفه رقم 43 مع ليفربول في المسابقات الأوروبية.. أكثر من أي لاعب آخر من بين الفرق الإنجليزية".



يذكر أن صلاح شارك في مباراته رقم الـ70 مع ليفربول بالمسابقات الأوروبية، ليصبح اللاعب رقم 13 الذي يصل إلى هذا الرقم في تاريخ الريدز.

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