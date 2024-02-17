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السبت، 17-02-2024 02:56 م

ليفربول يلتقي برينتفورد بالدوري الإنجليزي

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الوكيل الإخباري - يفتتح فريق ليفربول مباريات الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي اليوم عندما يحل ضيفا علي نظيره برينتفورد، على ملعب "جريفين بارك" في الثالثة والنصف في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين بالنسبة لليفربول المتصدر بفارق نقطتين فقط عن اقرب منافسيه وهو مانشستر سيتي.

مباراة اليوم تشهد عودة منتظرة للفرعون محمد صلاح عقب فترة بسبب الإصابة التي تعرض لها في بطولة أمم افريقيا وتحديدا في مباراة مصر وغانا في الجولة الثانية لدور المجموعات، فيما تشهد المباراة غياب ترينت ألكسندر أرنولد الظهير الأيمن للإصابة.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 54 نقطة، بفارق نقطتين عن الوصيف مانشستر سيتي الذي لا تزال لديه مباراة مؤجلة، مما يعني ان أي نتيجة بخلاف الفوز ستضع ليفربول في ورطة قبل الأمتار الأخيرة من نهاية الدوري، فيما يحتل برينتفورد المركز الـ 14 برصيد 25 نقطة.

ويحتل مانشستر سيتي، وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 52 نقطة، وله مباراة مؤجلة، بعد تغلبه الثمين، على ضيفه فريق إيفرتون، بثنائية نظيفة، وبنفس الرصيد يحتل أرسنال المركز الثالث، بعد فوزه الكاسح على مضيفه فريق وست هام يونايتد، بسداسية نظيفة.

ويتواجد توتنهام، فى المركز الرابع، برصيد 47 نقطة، بعد فوزه القاتل على ضيفه فريق برايتون، بهدفين مقابل هدف، ثم أستون فيلا خامسا برصيد 46 نقطة، ومانشستر يونايتد فى المركز السادس برصيد 41 نقطة، بعد فوزه على أستون فيلا، بهدفين مقابل هدف.

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