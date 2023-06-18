الأحد 18-06-2023
الوكيل الاخباري

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

الحبس لـ 3 أشهر وغرامة 100 دينار بحق من يقود المركبة بسرعة عالية

تغليظ عقوبة مخالفة استخدام الهاتف لتكون 50 ديناراً والتدخين أثناء القيادة 10 دنانير

دول تعلن الخميس 29 حزيران أول أيام عيد الأضحى المبارك - أسماء

تعرّف على الحالات التي يُمنع فيها اسقاط الحقّ الشخصي في مُعدل قانون السير

العموش مديرا عاما للأراضي والمساحة

الامانة تُعلن استقبال طلبات الحصول على حظائر الاضاحي

إحالة 7 محافظين في الداخلية إلى التقاعد - أسماء

إقرار معدل السير .. 50 دينار عقوبة استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة

الملك يغادر أرض الوطن في زيارة رسمية إلى إسبانيا

الأحد، 18-06-2023 04:29 م

ليفربول ينشر صورة محمد صلاح: صباح الخير من الملك المصري

620231816137831430300


 الوكيل الإخباري - نشر نادي ليفربول الإنجليزي صورة للنجم المصري محمد صلاح جناح الريدز من أحد الشواطئ المصرية خلال قضاء العطلة الصيفية. وتصدرت صورة النجم المصري محمد صلاح بأحد الشواطئ حساب ليفربول على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مع تعليق "صباح الخير من الملك المصري".

اضافة اعلان

ويخوض الدولي المصري محمد صلاح فترة التوقف الدولي الحالية مع الفراعنة، بعد إنتهاء موسم 2022-2023 مع ليفربول.


قاد محمد صلاح منتخب مصر للفوز على غينيا 2-1 في الجولة الخامسة بتصفيات أمم أفريقيا 2023، وحسم التأهل للمسابقة القارية.

 

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6202318155332246875655

5 أسباب ترجح كفة ميسي أمام هالاند في صراع الكرة الذهبية 2023

620231815565902473769

قمة نارية بين كرواتيا وإسبانيا بحثًا عن المجد في دوري الأمم الأوروبية

62023181693436057727

الهلال السعودي يستغل تعثر برشلونة لخطف زميل رونالدو

620231814457295736994 (1)

رونالدو يعزز رقمه القياسي في المباريات الدولية

62023189619959756891 (1)

الفيصلي يحسم قمة الدرع ويحافظ على العلامة الكاملة

6202318105338951470021

مودريتش على موعد مع قرار مصيري

أخبار متعلقة
620231793254125433214

وكيل صلاح يرد على أنباء قرب موكله من التوقيع لسان جيرمان

620231515230337341946

جلسة غامضة بين الخليفي وصلاح في المغرب

52023219541919556195

رقم تاريخي لصلاح وفيرمينو مع ليفربول

5202320133218642669109

خطوة مهمة تساعد برشلونة على حل أزمة الميركاتو

5202320161646658770755

5 من نجوم الوسط هدف ليفربول هذا الصيف

5202320162819330048937

كلوب يهاجم أستون فيلا بصلاح وجاكبو