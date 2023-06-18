ليفربول ينشر صورة محمد صلاح: صباح الخير من الملك المصري

الوكيل الإخباري - نشر نادي ليفربول الإنجليزي صورة للنجم المصري محمد صلاح جناح الريدز من أحد الشواطئ المصرية خلال قضاء العطلة الصيفية. وتصدرت صورة النجم المصري محمد صلاح بأحد الشواطئ حساب ليفربول على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مع تعليق "صباح الخير من الملك المصري".





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ويخوض الدولي المصري محمد صلاح فترة التوقف الدولي الحالية مع الفراعنة، بعد إنتهاء موسم 2022-2023 مع ليفربول.



قاد محمد صلاح منتخب مصر للفوز على غينيا 2-1 في الجولة الخامسة بتصفيات أمم أفريقيا 2023، وحسم التأهل للمسابقة القارية.

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