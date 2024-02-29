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الخميس، 29-02-2024 02:24 م

ليفربول يهزم ساوثهامبتون ويواجه مانشستر يونايتد بربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

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الوكيل الإخباري -  يواجه ليفربول مانشستر يونايتد في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد تفوق "الليفر" على ساوثهامبتون بثلاثية نظيفة، وفوز اليونايتد الصعب على نوتنغهام فورست بهدف نظيف في ثمن نهائي المسابقة العريقة.

وعلى ملعب "أنفيلد" سجل ثلاثيةَ "الليفر" لاعبان شابان هما لويس كوماس (44) والبديل جايدن دانس (73 و88)، ليواصل "الريدز" مشواره في كأس الاتحاد بعد تتويجه بلقب كأس رابطة المحترفين مطلع الأسبوع الجاري.

وفي مباراة أخرى، منح البرازيلي كاسيميرو فوزا في الوقت القاتل لمانشستر يونايتد، جاء على حساب مضيفه نوتنغهام فورست في الدقيقة الـ89 من زمن المباراة.

وفي التوقيت نفسه، فاز ولفرهامبتون على ضيفه برايتون بهدف مبكر سجله ماريو ليمينا في الدقيقة الثانية، ليتأهل لمواجهة كوفنتري سيتي في دور الثمانية.

كما حقق تشلسي فوزا بشق الأنفس على ضيفه ليدز يونايتد بنتيجة 3-2 في ثمن النهائي.

وسجل ثلاثية "البلوز" نيكولاس جاكسون (15) وميخايلو مودريك (37) وكونور غالاغر (90).

أما هدفا الضيوف فسجلهما ماتيو وجوزيف (8 و59).

وآخر مواجهات دور الثمانية ستكون صداما قويا بين مانشستر سيتي حامل اللقب ضد نيوكاسل يونايتد، وكان نيوكاسل أخرج "السيتيزنز" من كأس رابطة المحترفين في مرحلة مبكرة من الموسم الجاري.

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