ليفربول يوافق على رحيل محمد صلاح

الوكيل الإخباري - يتواصل الحديث عن مستقبل النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي، في ظل تصريحاته الأخيرة التي ربطته بالانتقال لريال مدريد الإسباني في الصيف المقبل.

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وأجرى محمد صلاح حوارين مع صحيفتي "آس"، "ماركا" التابعين لريال مدريد، أعرب فيها عن رغبته في خوض تجربة جديدة بالدوري الإسباني.





وينتهي تعاقد محمد صلاح مع ليفربول في صيف عام 2023، حيث أنه صاحب أكبر عقد بين نجوم الريدز بـ 10 ملايين يورو سنويا.



وكشفت صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية، أن محمد صلاح لا يريد الرحيل عن ليفربول، ولكنه غاضب بشدة من إدارة النادي لعدم الحديث معه بشأن توقيع عقدا جديدا.



وأوضحت أن محمد صلاح بتصريحاته الأخيرة كان يريد استفزاز إدارة ليفربول، حتى يحصل على عقد جديد، بزيادة جديدة، خاصة أنه يدخل المرحلة الأخيرة من مسيرته.



وأشارت إلى أن محمد صلاح يريد الاستمرار مع ليفربول، ولكن ذلك وفقا لعدة شروط أهمهما الحصول على عقد جديد بزيادة كبيرة في راتبه.



وفي المقابل، لا يرى ليفربول أن طلبات محمد صلاح مناسبة لحالته المالية التي يعيشها في الفترة الحالية، في ظل الخسائر الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا وغياب الجماهير عن حضور المباريات.

