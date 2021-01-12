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الثلاثاء، 12-01-2021 02:04 م

ليفربول يوجه كلمته الأخيرة لمحمد صلاح

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الوكيل الإخباري _ يستمر الحديث عن مستقبل النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي، من الرحيل عن الريدز، خلال الموسم المقبل.

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وينتهي تعاقد محمد صلاح مع ليفربول، في صيف عام 2023، والذي انتقل لصفوفه في صيف عام 2017، قادما من روما الإيطالي.


وأثار محمد صلاح الجدل عن مستقبله، بِشأن الرحيل عن ليفربول، في حواره مع صحيفة "آس" الإسبانية، بإمكانية أن يلعب في صفوف أحد العملاقين برشلونة أو ريال مدريد.

وكشفت صحيفة "ديلي أكسبريس" البريطانية، أن ليفربول غير مستعد لسماع أي عروض بشأن رحيل محمد صلاح، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.


وأوضحت أن الوضع حاليا هادئ بين ليفربول ومحمد صلاح، حيث أن المسئولين في الريدز، يعتبرون تصريحاته المذكوره، ليست إلا احتمالية لعبه في أحد قطبي الكرة الإسبانية.

وأشارت إلى أن ليفربول حاليا لا يفكر في بيع أي من نجومه، وعلى رأسهم محمد صلاح، بل أنه يسعى لتجديد عقد الثلاثي "فان دايك، فابينيو، فينالدوم".

 

المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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