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الثلاثاء، 30-04-2024 03:15 م

ليفربول يوقع عقود مدربه الجديد

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الوكيل الإخباري -  أقدم نادي ليفربول على خطوة جديدة في طريقه نحو التعاقد مع المدير الفني الجديد، الذي سيخلف الألماني يورجن كلوب بنهاية الموسم.

وكانت تقارير صحفية قد أفادت في وقت سابق بأن النادي الإنجليزي توصل لاتفاق مع نظيره الهولندي فينورد، يقضي بالتعاقد مع مدربه أرني سلوت.

وذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، اليوم الإثنين، أن ليفربول وفينورد وقعا كافة الوثائق الخاصة بالاتفاق الخاص بالمدرب الهولندي.

وأضاف: "سيتطلب الأمر بعض الوقت، لحين الإعلان الرسمي، والمخطط له هذا الأسبوع بعد إتمام كافة تفاصيل الصفقة".

وتقرر أن يدفع ليفربول 7.7 مليون جنيه إسترليني نظير كسر عقد سلوت، على أن يحصل النادي الهولندي على 1.7 مليون أخرى على هيئة حوافز إضافية، بحسب شبكة "سكاي سبورتس".

واستقرت إدارة ليفربول على سلوت بعد ترشيح عدة أسماء لخلافة المدرب الألماني، الذي أعلن رحيله عن ملعب أنفيلد بنهاية الموسم الحالي.  

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