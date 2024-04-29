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الإثنين، 29-04-2024 02:58 م

ليفركوزن: لن نسمح برحيل نجمنا مجانا

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الوكيل الإخباري - حسم نادي باير ليفركوزن الألماني قراره بشأن مدافع الفريق جوناثان تاه، إما بتمديد عقد اللاعب في نهاية الموسم أو عرضه للبيع.

وينتهي تعاقد اللاعب البالغ من العمر 28 عاما في عام 2025، وتسعى إدارة النادي الفائز بلقب الدوري الألماني لكرة القدم هذا الموسم لتفادي رحيل تاه مجانا.

وفي هذا الصدد، صرح فرناندو كارو المدير التنفيذي لنادي ليفركوزن عبر شبكة "سكاي سبورتس": "نريد تمديد التعاقد مع تاه، والنادي لن يسمح برحيل اللاعبين مجانا، وهو ما يعني إما تمديد التعاقد أو بيع اللاعب".

ويتردد أن بايرن ميونخ الذي خسر لقب الدوري بعد 11 عاما متتالية لصالح ليفركوزن، مهتم باللاعب جوناثان تاه الذي أصبح ركيزة في المنتخب الألماني تحت قيادة مدربه جوليان ناجلسمان ومن المتوقع أن يبدأ أساسيا في بطولة أمم أوروبا 2024.

وسئل كارو عن وجود مفاوضات مع بايرن ميونخ بشأن اللاعب، ليجيب قائلا "لا توجد مناقشات معنا".

وأضاف "لقد تحدثنا مع تاه، ونقدره كثيرا فهو يعلم أن إدارة النادي تريد الاحتفاظ به، ولكننا نحترم رغبته وسنرى ما إذا كان سيبقى مع ليفركوزن أم سينتقل إلى ناد آخر".

ويتطلع المدافع الدولي مع ليفركوزن للفوز بكأس ألمانيا عندما يلاقي كايزر سلاوترن يوم 25 أيار/مايو المقبل في المباراة النهائية بينما سيلعب ليفركوزن ضد روما الإيطالي في ذهاب قبل نهائي الدوري الأوروبي، يوم الخميس المقبل.

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