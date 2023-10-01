ليفركوزن يتربع على قمة البوندسليغا

الوكيل الإخباري - فاز باير ليفركوزن 3-0 على مضيفه ماينتس، ليحقق أفضل بداية له على الإطلاق في الدوري الألماني لكرة القدم باعتلاء الصدارة.



وحافظ فريق المدرب تشابي ألونسو على سجله الخالي من الهزيمة، إذ حقق فوزه الخامس في ست مباريات ليرفع رصيده إلى 16 نقطة.



ويتأخر شتوتغارت بنقطة واحدة عن المتصدر بعد تغلبه 2-0 على مضيفه كولن.



وهز سيب فان دن بيرغ مدافع ماينتس شباكه بالخطأ ليمنح ليفركوزن التقدم في الدقيقة 18.



وأضاف أليخاندرو غريمالدو الهدف الثاني من ركلة حرة في الدقيقة 59.



وبعد ذلك بست دقائق واصل ليفركوزن ضغطه واختتم يوناس هوفمان لاعب ألمانيا الأهداف ليبقى ماينتس في المركز الأخير بنقطة واحدة.

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