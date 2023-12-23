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السبت، 23-12-2023 04:13 م

ليفركوزن يحبط أطماع بايرن ميونخ

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الوكيل الإخباري - ظهر اسم جديد بقائمة المرشحين لتعزيز خط دفاع بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل الثغرة التي يعاني منها الفريق هذا الموسم.

وعانى بايرن طوال الفترة الماضية من أزمة بالغة في قلب الدفاع، نظرا لقلة الخيارات في هذا المركز، لا سيما عند تعرض الثلاثي (ماتيس دي ليخت ومين جاي كيم ودايوت أوباميكانو) لأي إصابة.

وربطت تقارير صحفية في الساعات الماضية بين جوناثان تاه مدافع باير ليفركوزن، والنادي البافاري، وهو ما كشفته شبكة "سكاي سبورت ألمانيا".

وأشارت إلى حاجة بايرن للتعاقد مع مدافع جديد، خاصة أنه سيفقد مدافعه الكوري الجنوبي كيم مين جاي مطلع العام المقبل، بسبب مشاركته في كأس آسيا.

وأضافت: "جوناثان تاه يناسب بشدة أسلوب بايرن ميونخ، خاصة أنه يمكنه اللعب أيضا كظهير أيمن".

وأكدت أن الخيار الرئيسي للبايرن يتمثل في رونالد أراوخو مدافع برشلونة، لكن تاه يبقى بديلا له حال فشل النادي في ضم اللاعب الأوروجواياني.

ويعد الدولي الألماني أحد ركائز متصدر البوندسليجا هذا الموسم، إذ بدأ 15 من أصل 16 مباراة بالمسابقة هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف.

رغم ذلك، فإن انتقال تاه إلى حامل لقب الدوري الألماني مستبعد في كانون الثانى/يناير المقبل، لا سيما وأن عقده لا يتضمن شرطا جزائيا، في وقت سيصعب على ليفركوزن التخلي عنه بسبب افتقاده لاثنين من مدافعيه بسبب كأس أمم أفريقيا مطلع 2024.

واختتمت: "ما لم يحدث أي شيء جنوني، فإن جوناثان تاه لن ينتقل لبايرن في الشتاء، وستكون القصة مختلفة بحلول الصيف".

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