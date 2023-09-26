ليفركوزن يربط لاعبه بعقد جديد

الوكيل الإخباري - أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني، تجديد عقد إزيكيل بالاسيوس، المتوج مع المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم 2022، لمدة 3 أعوام تنتهي في 2028.



وكان بالاسيوس قد انضم إلى ليفركوزن عام 2020 قادما من ريفر بليت، وأصبح لاعبا أساسيا بالفريق، وكان من المفترض أن ينتهي عقده في 2025.



وقال سيمون رولفس المدير الإداري للرياضة بنادي ليفركوزن "بالاسيوس أثبت نفسه كلاعب مهم".



وتابع "بالاسيوس كان عنصرا أساسيا في المنتخب الأرجنتيني في مونديال قطر، لقد أكد جودته كلاعب على المستويين الفردي والجماعي".



من جانبه، أوضح بالاسيوس "النادي أوفى بكل ما وعد به منذ تعاقده معي، أشعر حقا بأنني في بيتي، وتمكنت من مواصلة التطور كلاعب".



ونوه "السمعة الهائلة التي يحظى بها باير ليفركوزن في بلادي، ضمنت لي التواجد دائما في حسابات المنتخب الأرجنتيني".

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