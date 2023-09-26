الثلاثاء 26-09-2023
الوكيل الاخباري

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل رئيس اللجنة العسكرية لقيادة حلف الناتو

ايعاز صادر عن وزير المياه والري

أول قرارات حكومة الخصاونة بعد التعديل الوزاري

توجيهات من جلالة الملك الى الحكومة

الضمان: نسبة فائدة التقسيط على الأفراد المدينين للمؤسسة 5% ولا زيادة عليها

بسبب حفل عمرو دياب .. 99 % نسبة اشغال فنادق العقبة نهاية الأسبوع الحالي

انطلاق فعاليات سابلة الحسن للشباب 2023

مؤتمر إقليمي حول المشاركة الاقتصادية للمرأة في الوطن العربي

(بترا) تختتم برنامجا تدريبيا حول الإعلام الرقمي وإنتاج المحتوى

هذا ما فعله مجلس الوزراء بعد اداء اليمين أمام الملك

الثلاثاء، 26-09-2023 04:54 م

ليفركوزن يربط لاعبه بعقد جديد

920232616293574239001 (1)


الوكيل الإخباري - أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني، تجديد عقد إزيكيل بالاسيوس، المتوج مع المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم 2022، لمدة 3 أعوام تنتهي في 2028.

وكان بالاسيوس قد انضم إلى ليفركوزن عام 2020 قادما من ريفر بليت، وأصبح لاعبا أساسيا بالفريق، وكان من المفترض أن ينتهي عقده في 2025.

وقال سيمون رولفس المدير الإداري للرياضة بنادي ليفركوزن "بالاسيوس أثبت نفسه كلاعب مهم".

وتابع "بالاسيوس كان عنصرا أساسيا في المنتخب الأرجنتيني في مونديال قطر، لقد أكد جودته كلاعب على المستويين الفردي والجماعي". 

من جانبه، أوضح بالاسيوس "النادي أوفى بكل ما وعد به منذ تعاقده معي، أشعر حقا بأنني في بيتي، وتمكنت من مواصلة التطور كلاعب".

ونوه "السمعة الهائلة التي يحظى بها باير ليفركوزن في بلادي، ضمنت لي التواجد دائما في حسابات المنتخب الأرجنتيني".

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202326161542645440662 (1)

مدافع الحسين إربد يحترف في الهند

920232616057778308032

ضربة قوية لريال مدريد قبل لقاء لاس بالماس

9202326154514118383345

اتحاد جدة يكشف عن طبيعة إصابة بنزيما ومدة غيابه عن الملاعب

9202326153440935669591

الملاكم أبو جاجة يودع منافسات الألعاب الآسيوية

9202326152712593275015

غائب وحيد عن قائمة يوفنتوس لمواجهة ليتشي

9202326152324662936532

مصطفى محمد يعادل رقما صامدا في تاريخ نانت

أخبار متعلقة
92023139937574292030

الأرجنتين تجتاز عقدة أعلى نقطة بكوكب الأرض بفوز كبير على بوليفيا