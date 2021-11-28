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الأحد، 28-11-2021 05:13 م

ليفركوزن يسعى لنقل تألقه الأوروبي للدوري الألماني

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الوكيل الإخباري - أنس عشا

يسعى باير ليفركوزن لنقل تفوقه الأوروبي للساحة المحلية الألمانية، والبناء على انتصاره الأخير بالـ " بوندسليغا" والذي جاء على بوخوم بعد "4" جولات من التخبط بين الخسارة والتعادل، أبعدته بفارق كبير من النقاط عن بايرن ميونخ المتصدر .اضافة اعلان


 

 
وضمن ليفركوزن التأهل لدور خروج المغلوب من بطولة الدوري الأوروبي بعد فوزه على سيلتك الأسكتلندي وتصدره المجموعة السابعة، إلا أنه يقبع بالمركز الرابع بالدوري الألماني .

 

وسيلتقي ليفركوزن فريق لايبزيج الذي يمر بالظروف ذاتها، فالفريق يقدم مستويات جيدة بدوري أبطال أوروبا، وإن فقد فرص التأهل لدور الـ 16، إلا أنه يملك فرص حقيقية بالذهاب للدوري الأوروبي، إلا أنه يحل بالمركز الثامن بالدوري الألماني.

 

وستقام مبارتهما لحساب الجولة الـ 13 من الدوري الألماني يوم الأحد عند الساعة السادسة والنصف بتوقيت الأردن، على ملعب ريد بول ارينا.

 




 

 


 

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