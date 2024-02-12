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الإثنين، 12-02-2024 02:34 م

ليفركوزن يغلق الباب في وجه ليفربول

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الوكيل الإخباري - وجه باير ليفركوزن ضربة موجعة إلى طموحات ليفربول في التعاقد مع المدرب تشابي ألونسو عقب نهاية الموسم الحالي.

قالت صحيفة ميرور البريطانية إن "رئيس باير ليفركوزن سيمون رولفس تحدث حول مستقبل المدرب الإسباني".

ذكر رولفس أنه متأكد من أن تشابي ألونسو سيظل مدرباً للفريق الموسم المقبل، على الرغم من ارتباط المدرب البالغ من العمر 42 عاماً بشدة بالعودة إلى ليفربول، ولكن هذه المرة مدرباً.

وتابع: "أحد الأسباب هو العقد، والشيء الآخر هو مدى شعوره بالراحة، والأسرة، ونفسه وأنه يعرف ما لديه في النادي، حيث لديه أيضاً فريق جيد، وسيكون لدينا منظور جيد العام المقبل، وليس هناك أي تغيير في الفريق".

وواصل: "سيكون لدينا بالتأكيد فريق كبير متاح في العام المقبل، هذه كلها نقاط بالإضافة إلى العقود الخاصة بتشابي، وأيضاً اللاعبين الذين يجذبون الاهتمام، إذ أنهم غالباً مستمرون معنا".

في المقابل قلل ألونسو من التكهنات حول احتمالية استبداله لكلوب، وأصر على أنه لا يزال يركز بشكل كامل على محاولة ليفركوزن للفوز باللقب، وقال الشهر الماضي: "التكهنات طبيعية، تركيزي هنا على باير ليفركوزن".

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعدما أعلن يورغن كلوب أنه سيتنحى عن تدريب "الريدز" في نهاية الموسم، أصبح ألونسو، الذي قضى خمس سنوات في أنفيلد كلاعب، من بين المرشحين المفضلين ليحل محله.

وأضافت: "تألق ألونسو في مسيرته الإدارية الشابة حتى الآن، بعد أن تولى تدريب ليفركوزن في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 عندما كان الفريق في المركز الثاني من القاع، وانتهى بهم الأمر في نهاية المطاف إلى احتلال المركز السادس في الموسم الماضي، 

قبل أن يتقدم الفريق بشكل رائع للحصول على لقب الدوري الألماني هذا الموسم".  

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