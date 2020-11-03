الثلاثاء 03-11-2020
الوكيل الاخباري

قرار هام صادر عن بلدية الزرقاء بسبب كورونا

إجراءات حكومية ينتظرها الأردنيون بسبب تفشي كورونا

ارتياح أردني من الحملة الأمنية لتنفيذ أمر الدفاع 11

إعلان هام من وزارة العمل للعمال غير الأردنيين

المستقلة للانتخاب للوكيل : 24 ساعة لظهور نتائج الانتخابات - فيديو

إجراءات للحد من انتشار كورونا في عمان

روسيا: 90% من الفيروس التاجي الخارجي قادم من تركيا

ضبط زيت زيتون مغشوش في مناطق بالمملكة

انخفاض أسعار الذهب عالميا

الكلالدة للوكيل : هذا الأمر يُقلل فرصة تمديد الحظر الشامل




الثلاثاء، 03-11-2020 12:16 م

ليلة دوري الأبطال ،، مواعيد مباريات الثلاثاء والقنوات الناقلة

102020210549134235324


الوكيل الإخباري _  تقام اليوم الثلاثاء 03-11-2020، العديد من المباريات فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروى الجديد 2020-2021، لعل أبرزها مواجهة أتالانتا ضد ليفربول، وريال مدريد مع إنتر ميلان الإيطالي، في الجولة الثالثة، من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة
 
لوكوموتيف موسكو – روسيا × أتلتيكو مدريد – إسبانيا، تقام في الثامنة إلا 5 دقائق مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1     

شاختار دونيتسك – أوكرانيا × بوروسيا مونشنجلادباخ - ألمانيا، تقام في الثامنة إلا 5 دقائق مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports 2HD

ريد بول سالزبورج – النمسا × بايرن ميونيخ – ألمانيا، تقام في العاشرة مساء، وتذاع عبر قناة  beIN Sports HD 5   

ريال مدريد – إسبانيا  ×انتر ميلان - إيطاليا، تقام في العاشرة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1

مانشستر سيتي – إنجلترا × أولمبياكوس - اليونان، تقام في العاشرة مساء، وتذاع عبر قناة      2HD  beIN Sports

بورتو – البرتغال × مارسيليا - فرنسا، تقام في العاشرة مساء، وتذاع عبر قناة        beIN Sports HD 6     

ميتييلاند – الدانمارك × أياكس أمستردام - هولندا، تقام في العاشرة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3

أتلانتا – إيطاليا × ليفربول - إنجلترا، تقام في العاشرة مساء، وتذاع عبر قناة          beIN Sports HD 4     


اضافة اعلان
المصدر : ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
5fa11242423604203606d488

عرض جاد يمنح ميسي فرصة مغادرة برشلونة

1-1372360

الهلال يقترب من الصفقة الكبرى مع الأهلي

نصر-3-10

بعد البداية الكارثية.. خطة النصر لإنهاء أزمة الإصابات

16F10BC315606

بسبب كورونا.. تأجيل لقاء برشلونة ودينامو كييف بدوري الأبطال

ve6e39y7

اتحاد الكرة يغلق مقره بعد إصابة موظفين بكورونا

salah--1200x675

كلوب يدافع عن محمد صلاح

أخبار متعلقة
102020210549134235324

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

102020210549134235324

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

102020210549134235324

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

102020210549134235324

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

9202025155243721699177

عودة دوري الأبطال ،، تعرف على مباريات الليلة

9202025155243721699177

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة