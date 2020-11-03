ليلة دوري الأبطال ،، مواعيد مباريات الثلاثاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الثلاثاء 03-11-2020، العديد من المباريات فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروى الجديد 2020-2021، لعل أبرزها مواجهة أتالانتا ضد ليفربول، وريال مدريد مع إنتر ميلان الإيطالي، في الجولة الثالثة، من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا.



مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة



لوكوموتيف موسكو – روسيا × أتلتيكو مدريد – إسبانيا، تقام في الثامنة إلا 5 دقائق مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1



شاختار دونيتسك – أوكرانيا × بوروسيا مونشنجلادباخ - ألمانيا، تقام في الثامنة إلا 5 دقائق مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports 2HD



ريد بول سالزبورج – النمسا × بايرن ميونيخ – ألمانيا، تقام في العاشرة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 5



ريال مدريد – إسبانيا ×انتر ميلان - إيطاليا، تقام في العاشرة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1



مانشستر سيتي – إنجلترا × أولمبياكوس - اليونان، تقام في العاشرة مساء، وتذاع عبر قناة 2HD beIN Sports



بورتو – البرتغال × مارسيليا - فرنسا، تقام في العاشرة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 6



ميتييلاند – الدانمارك × أياكس أمستردام - هولندا، تقام في العاشرة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3



أتلانتا – إيطاليا × ليفربول - إنجلترا، تقام في العاشرة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4







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المصدر : ملاعب

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