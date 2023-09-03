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الأحد، 03-09-2023 04:38 م

ليون يستضيف باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي الليلة

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الوكيل الإخباري - يحل فريق باريس سان جيرمان ضيفًا على أولمبيك ليون اليوم، الأحد، على ملعب "جروباما ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي الموسم الجاري 2023-2024.

موعد مباراة ليون ضد باريس سان جيرمان 
مباراة ليون ضد باريس سان جيرمان تقام في العاشرة إلا الربع مساء اليوم، الأحد، وتذاع على قناة beIN Sports 1 HD Premium.
 
وجاءت بداية فريق باريس سان جيرمان "حامل اللقب" فى الدوري الفرنسي الموسم الحالى دون المستوى المأمول بعد التعادل سلبيًا مع لوريان، ثم التعادل إيجابيًا بنتيجة 1-1 مع تولوز، وبعدها حقق الانتصار فى الجولة الثالثة على لانس بنتيجة 3-1.

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ويملك باريس سان جيرمان 5 نقاط فى رصيده بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 5 نقاط، بينما حصد أولمبيك ليون نقطة واحدة بعد أن خسر مباراتين وتعادل في الثالثة.


تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان وليون 
 
وتقابل الفريقان في 66 مناسبة حقق باريس الفوز في 27 مباراة وتعادل في 19 ثم خسر في 20 مواجهة أخرى ، وسجل باريس سان جيرمان أكبر فوز على ليون عام 2018 بنتيجة 5/ 0 بينما حقق ليون أكبر فوز له بنتيجة 3/0 عام 2022 
 
وشهدت آخر خمس مواجهات بين الفريقين تنافسيه كبيرة حيث نجح باريس في الفوز بمباراة وحيدة بنتيجة 3/0 بينما سيطر التعادل على ثلاث مواجهات آخرى وفاز ليون في مباراة وحيدة بثلاثة أهداف مقابل هدفين 
 
ويأتى تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام ليون كالتالي:
 
حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.
 
خط الدفاع: لوكاس هيرنانديز، دانيلو، ليفين كورزاوا، أشرف حكيمي.
 
خط الوسط: ماركو فيراتي، ريناتو سانشيز، وارن زائير إيمري، مانويل أوجارتي.
 
خط الهجوم: كيليان مبابي، ماركو أسينسيو.

 

 

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