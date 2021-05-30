ليون يواجه باريس سان جيرمان في قمة حسم اللقب

الوكيل الاخباري - تقام اليوم الأحد قمة الدوري الفرنسي للسيدات بين باريس سان جيرمان وليون، والتي تم تأجيلها بوقت سابق من مباريات الجولة الـ "16" .

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وستحسم المباراة التي ستقام على ملعب ليون " غروباما اول اكاديمي " مصير اللقب بصورة كبيرة، إذ بقي من عمر البطولة الفرنسية جولة واحدة فقط، ويتصدر الفريق الباريسي الترتيب بـ "58" نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن ليون الوصيف".



وكانت المباراة قد تأجلت بسبب مواجهتهما بالدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بتأهل باريس سان جيرمان، علما انه قد ودع البطولة من الدور نصف النهائي .

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