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الإثنين، 06-11-2023 02:42 م

ليون يواصل انحداره في الدوري الفرنسي

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الوكيل الإخباري - واصل نادي ليون بطل فرنسا سبع مرات، فشله في تحقيق فوزه الأول في الدوري الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم وذلك بعد تعادله مع ضيفه متز 1-1 الأحد ضمن المرحلة الـ11.

ومنح الغامبي أبلي جالو التقدم لمتز في الدقيقة 77 قبل أن يعادل سكيلي ألفيرو النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 84.

ولا يزال ليون الذي هيمن على الكرة الفرنسية بين العامين 2001 و2007 محرزا لقب الدوري سبع مرات متتالية، يقبع في أسفل الترتيب ويواجه خطر الهبوط إلى الدرجة الثانية بعدما اكتفى بأربع نقاط حققها من أربعة تعادلات مقابل ست هزائم.

ومنذ بداية الموسم، يواجه ليون ظروفا صعبة أدت إلى إقالة مدربه لوران بلان عقب انتهاء المرحلة الرابعة قبل أن يستبدل بالإيطالي فابيو غروسو، إلا أن المتوج كلاعب مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم عام 2006 لم تكن حاله أفضل واكتفى بتحقيق 3 نقاط من 3 تعادلات منذ استلامه المهمة.

من جهته، يواجه أيضا متز خطر الهبوط ويحتل المركز الـ18 بـ10 نقاط.

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