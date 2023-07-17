الإثنين 17-07-2023
الوكيل الاخباري

مدير الأمن العام يلتقي مدير الدفاع المدني الفلسطيني

العمل: 373 ألف تصريح عمل صدرت للعمالة السورية منذ 2016

وزارة الداخلية في بريدنيستروفيه تعلن عن مقتل زعيم المعارضة

مذكرة من البنك المركزي لجميع البنوك في الأردن

تطوير المناهج ينشر رابط لمنهاج اللغة العربية المطورة لـ 4 صفوف

الدفاع الروسية: مقتل نحو 700 جندي أوكراني خلال يوم

اليرموك تعلن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس

الأردن يعزي مصر بضحايا انهيار مبنى سكني في القاهرة

بيان من ديوان الخدمة بشأن تعيين متقدمين لوظائف الفئة الثالثة

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم لشقيقتين في إربد

الإثنين، 17-07-2023 12:05 م

مؤتمر صحفي لمواجهتي الفيصلي والوحدات الخميس

72023179387371451525


الوكيل الإخباري -  يعقد اتحاد كرة القدم، ظهر الخميس، في قاعة المركز الإعلامي لملعب عمان الدولي، المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهتي كأس السوبر، التي تجمع النادي الفيصلي بطل دوري المحترفين للموسم الماضي، ونادي الوحدات حامل لقب كأس الأردن.

ويظهر المدير الفني لفريق الوحدات داركو نسيتروفيتش أمام وسائل الإعلام عند الساعة 12 ظهرا، قبل أن يتحدث المدير الفني للفيصلي جمال أبو عابد عند الساعة 12:45 ظهرا.

ويواجه الفيصلي نظيره الوحدات في اللقاء الأول من كأس السوبر، عند الثامنة مساء الجمعة 21 تموز، على ملعب عمان الدولي، على أن تتجدد المواجهة بالتوقيت نفسه مساء الجمعة 28 تموز على الملعب ذاته.

وبحسب التعليمات، يفوز باللقب الفريق الحاصل على أعلى عدد من النقاط في مجموع المباراتين، وفي حال التساوي بعدد النقاط يفوز باللقب الفريق الذي له أكبر فارق أهداف دون تطبيق قاعدة الهدف المسجل على أرض الفريق المنافس، على أن يتم اللجوء إلى الركلات الترجيحية مباشرة لحسم النتيجة في حال استمرار التعادل، وفق ما أفاد الاتحاد.

وكانت الهيئة التنفيذية للاتحاد، قد اعتمدت نظاما جديدا لكأس السوبر، حيث يلتقي بطل دوري المحترفين مع حامل لقب الكأس للموسم السابق، بمواجهتين ذهابا وإيابا، قبيل انطلاق بطولة الدوري الأردني للمحترفين في الثالث من آب المقبل.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
7202317105652954392371

مغير السرحان يتعاقد مع المحترف السوري خانكان

7202317104034748403257

نجم برشلونة يرفض عرضا مغريا من مانشستر سيتي

7202317102913336320116

ولي العهد: أبطالنا من ذهب

7202317101325766709206

يوفنتوس يقدم عرضه الأول لضم لاعب برشلونة

720231795754523102285

تفاصيل اتفاق إنتر ميلان مع كوادرادو

720231795045946534295

إنريكي يستقر على بديل مبابي

أخبار متعلقة
720231391635952228211

الفيصلي يتعاقد مع اللاعب عارف الحاج

720231111475863645036

الفيصلي يفسخ عقد اللاعبين البري و الخوالدة

720235122518730643897

الوحدات ينهي صفقة الفاخوري بنجاح - صورة

72023291227908500020

الوحدات يتفق مع أحمد سمير

620231912150938878064

رسميا.. ريال مدريد يعلن عن مهاجمه الجديد

620231912045699603063

الذكاء الاصطناعي سيتتبع مئات المسيئين في مونديال قطر