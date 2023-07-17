مؤتمر صحفي لمواجهتي الفيصلي والوحدات الخميس

الوكيل الإخباري - يعقد اتحاد كرة القدم، ظهر الخميس، في قاعة المركز الإعلامي لملعب عمان الدولي، المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهتي كأس السوبر، التي تجمع النادي الفيصلي بطل دوري المحترفين للموسم الماضي، ونادي الوحدات حامل لقب كأس الأردن.



ويظهر المدير الفني لفريق الوحدات داركو نسيتروفيتش أمام وسائل الإعلام عند الساعة 12 ظهرا، قبل أن يتحدث المدير الفني للفيصلي جمال أبو عابد عند الساعة 12:45 ظهرا.



ويواجه الفيصلي نظيره الوحدات في اللقاء الأول من كأس السوبر، عند الثامنة مساء الجمعة 21 تموز، على ملعب عمان الدولي، على أن تتجدد المواجهة بالتوقيت نفسه مساء الجمعة 28 تموز على الملعب ذاته.



وبحسب التعليمات، يفوز باللقب الفريق الحاصل على أعلى عدد من النقاط في مجموع المباراتين، وفي حال التساوي بعدد النقاط يفوز باللقب الفريق الذي له أكبر فارق أهداف دون تطبيق قاعدة الهدف المسجل على أرض الفريق المنافس، على أن يتم اللجوء إلى الركلات الترجيحية مباشرة لحسم النتيجة في حال استمرار التعادل، وفق ما أفاد الاتحاد.



وكانت الهيئة التنفيذية للاتحاد، قد اعتمدت نظاما جديدا لكأس السوبر، حيث يلتقي بطل دوري المحترفين مع حامل لقب الكأس للموسم السابق، بمواجهتين ذهابا وإيابا، قبيل انطلاق بطولة الدوري الأردني للمحترفين في الثالث من آب المقبل.

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