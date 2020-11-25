مؤشرات لرحيل ميسي عن برشلونة !

الوكيل الإخباري _ يمر الأرجنتيني ليونيل ميسي بواحدة من أسوأ فتراته منذ بزوغ نجمه مع برشلونة، بل يمكن القول أنه يقدم أسوأ انطلاقة له على صعيد النجاعة وتسجيل الأهداف منذ موسم 2006-2007.



ليونيل ميسي سجل هدفًا وحيدًا فقط في جميع البطولات منذ بداية الموسم بدون ضربات الجزاء، كما سجل 5 أهداف من ركلات جزاء، وهي الحصيلة الأسوأ له في لعبة كرة القدم منذ 14 عامًا، مما يجعله محط اننقاد الصحف ووسائل الإعلام.



وأتت مباراة برشلونة ودينامو كييف أمس لتسكب الزيت على النار، حيث استطاع شبان برشلونة سحق مضيفهم الأوكراني بأربعة أهداف دون رد، وذلك بعد غياب ليونيل ميسي عن المباراة بقرارٍ فني من المدرب رونالد كومان.

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وكانت آخر مباراة شارك فيها ميسي مع برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، وخسرها الفريق بنتيجة 0-1، حيث نشرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية تقريرًا بعد المباراة توضح من خلاله بأن ميسي لا يتواصل مع زملائه في خط الهجوم بشكلٍ جيد، ولا يمرر لهم الكرات كثيرًا، على عكس ما يحدث مع لاعبي خط الوسط والمدافعين.



المصدر : ملاعب



