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السبت، 28-01-2023 04:45 م

مؤشر جديد على قرب رحيل أوناحي

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الوكيل الإخباري - ظهر مؤشر جديد على اقتراب المغربي عز الدين أوناحي، لاعب وسط أنجيه، من الانتقال إلى فريق جديد خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وزعمت العديد من التقارير مؤخرا بأن عز الدين أوناحي قريب من الانتقال إلى صفوف مارسيليا.

ووفقا لإذاعة "مونت كارلو"، فإن أوناحي تغيب اليوم السبت، عن المران الصباحي لنادي أنجيه، من أجل استكمال صفقة انتقاله إلى مارسيليا.

وأشارت إلى أن أوناحي سيحضر مباراة مارسيليا، مساء اليوم، مع موناكو في الدوري الفرنسي.

وكشفت "مونت كارلو" أن مارسيليا لديه اتفاق كامل مع أنجيه على شراء أوناحي مقابل 10 ملايين يورو، بالإضافة إلى نسبة كبيرة من إعادة البيع مستقبلا. 


يذكر أن أوناحي ارتبط أيضا بالانتقال إلى برشلونة وليدز ونابولي وليستر سيتي وميلان، عقب تألقه بقميص منتخب المغرب في كأس العالم 2022.

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