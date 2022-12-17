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السبت، 17-12-2022 11:06 ص

مؤشر قوي على اقتراب رونالدو من النصر السعودي

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الوكيل الإخباري - كشفت قنوات SSC الرياضية السعودية امس الجمعة عن اقتراب انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف نادي النصر السعودي لكرة القدم، مع فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقالت مراسل قناة  "SSC" الرياضية، إن "هناك أنباء مؤكدة عن قدوم النجم البرتغالي الدولي، الذي سيحل بديلا للاعب الأرجنتيني، بيتي مارتينيز، في النصر".

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وتم ربط ذلك بعدم ارتداء أي لاعب في فريق النصر القميص رقم (7)، خلال مباراته أمام مضيفه الرائد (1-4) الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ولم يلعب الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، العائد من الإصابة، بالرقم (7) كما اعتاد دائما رفقة العالمي، بل ارتدى القميص (77).

ويتدرب كريستيانو رونالدو (37 عاما) حاليا في منشآت ريال مدريد، في انتظار استقراره على وجهته الجديدة، بعد أزمته مع مانشستر يونايتد التي انتهت برحيله عن فريق "الشياطين الحمر".

 يذكر أن النجم البرتغالي ودع بالدموع نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، مع منتخب بلاده عقب الهزيمة أمام المغرب (0-1) في المباارة التي جمعتهما يوم السبت الماضي، على استاد "الثمامة" بالعاصمة القطرية الدوحة، في الدور ربع النهائي لمونديال قطر 2022.

 

ملاعب 

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